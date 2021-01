La fusione nucleare potrebbe essere la soluzione alla crisi climatica, ma serve ancora tempo (Di sabato 16 gennaio 2021) Per pochi secondi un’energia paragonabile a quella prodotta dalle stelle ha brillato sulla Terra. Lo scorso 24 dicembre il Korea superconducting tokamak advanced research (Kstar) – un reattore per la fusione nucleare – del centro di ricerca National Fusion Research Institute di Daejeon, in Corea del Sud, ha raggiunto temperature superiori ai cento milioni di gradi. Per venti secondi. Andando oltre gli otto secondi del 2019. È un risultato eccellente per un settore di ricerca in cui da anni si investono milioni ed energie ma ancora non è riuscita a produrre risultati concreti. Nessun esperimento ha raggiunto un bilancio energetico soddisfacente: accendere un reattore come quello del centro di ricerca coreano richiede un input energetico ancora superiore alla quantità di energia che è in grado di ... Leggi su linkiesta (Di sabato 16 gennaio 2021) Per pochi secondi un’energia paragonabile a quella prodotta dalle stelle ha brillato sulla Terra. Lo scorso 24 dicembre il Korea superconducting tokamak advanced research (Kstar) – un reattore per la– del centro di ricerca National Fusion Research Institute di Daejeon, in Corea del Sud, ha raggiunto temperature superiori ai cento milioni di gradi. Per venti secondi. Andando oltre gli otto secondi del 2019. È un risultato eccellente per un settore di ricerca in cui da anni si investono milioni ed energie manon è riuscita a produrre risultati concreti. Nessun esperimento ha raggiunto un bilancio energetico soddisfacente: accendere un reattore come quello del centro di ricerca coreano richiede un input energeticosuperiorequantità di energia che è in grado di ...

bx1ale_cia : @PLWilds per ora c'è come fronte di sviluppo la fusione nucleare a caldo, ultimo reattore di questo genere in fase… - Jorjii0 : RT @ItaliaEnergia: @cbordino @il Con il controllo della fusione nucleare si può dare una svolta all'umanità. - chicoccia : @La7tv La prossima volta chiamate Razzi a parlare della fusione nucleare - lastagistaspa : T.d. 'Dobbiamo scegliere la password per il nuovo wifi! Hai delle idee? '...mmm ma dai è il tuo wifi, scegli te...… - riccardoismyna1 : @NinaRicci_us il suo ego ha raggiunto la massa critica, da lì in poi è fusione nucleare -

Ultime Notizie dalla rete : fusione nucleare In Corea del Sud un reattore per la fusione nucleare è rimasto acceso per 20 secondi Wired Italia Ecco la più completa mappa 3D delle “stelle fallite”

Un team di internazionale di astronomi, coadiuvati dai volontari della collaborazione “Backyard Worlds: Planet 9” e dagli insegnanti e studenti del progetto Summer Research Connection, ha prodotto la ...

Ansaldo Nucleare: contratto da 105 milioni di euro per il progetto Iter

Il contratto di Ansaldo Nucleare comprende la progettazione, l'implementazione, il collaudo e la messa in servizio del sistema di emergenza di ...

Un team di internazionale di astronomi, coadiuvati dai volontari della collaborazione “Backyard Worlds: Planet 9” e dagli insegnanti e studenti del progetto Summer Research Connection, ha prodotto la ...Il contratto di Ansaldo Nucleare comprende la progettazione, l'implementazione, il collaudo e la messa in servizio del sistema di emergenza di ...