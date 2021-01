Governo e responsabili, il diktat di Mastella a Conte: “Non siamo i polli di Renzi”. Appoggio non certo? (Di sabato 16 gennaio 2021) Chissà in quanti, fino a qualche settimana fa, avrebbero scommesso un euro sul fatto che Clemente Mastella sarebbe tornato improvvisamente una figura centrale nella politica italiana. Eppure oggi è proprio così, dato che il sindaco di Benevento è stato il principale organizzatore di una pattuglia di cosiddetti “responsabili” (che qualcuno chiama anche “costruttori” riprendendo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella) che hanno subito espresso il proprio “soccorso” nei confronti della maggioranza giallorossa che sostiene il Governo “Conte bis”, ormai traballante in seguito allo strappo di Matteo Renzi e di Italia Viva. Tuttavia, nelle ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi di un riavvicinamento da parte dei Renziani. Italia Viva si ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 16 gennaio 2021) Chissà in quanti, fino a qualche settimana fa, avrebbero scommesso un euro sul fatto che Clementesarebbe tornato improvvisamente una figura centrale nella politica italiana. Eppure oggi è proprio così, dato che il sindaco di Benevento è stato il principale organizzatore di una pattuglia di cosiddetti “” (che qualcuno chiama anche “costruttori” riprendendo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella) che hanno subito espresso il proprio “soccorso” nei confronti della maggioranza giallorossa che sostiene ilbis”, ormai traballante in seguito allo strappo di Matteoe di Italia Viva. Tuttavia, nelle ultime ore sta prendendo piede l’ipotesi di un riavvicinamento da parte deiani. Italia Viva si ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo responsabili Governo: Caccia a responsabili, incognita nuovo gruppo Agenzia ANSA “Il Governo ha dimenticato i giovani”

Da: Ufficio Stampa Lega Giovani Ferrara “IL GOVERNO HA DIMENTICATO I GIOVANI” Ferrara, 16 gen – «L’incapacità del governo Conte ha generato un clima di confusione perenne e di rammarico tra i cittadin ...

Crisi governo, Renzi: "Senza di noi non hanno numeri in Senato"

Il leader di Italia Viva: 'Sono lontani da quota 161. Parlare con Conte? Ha detto 'con Renzi mai più', ma se si parla di contenuti ci siamo'. Intanto ...

