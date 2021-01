Francesco Chiofalo a Istanbul per un “ritocchino”: “Cambierò evidentemente i connotati del mio viso, ma non sarò un Ken umano” (Di sabato 16 gennaio 2021) “Non mi sono mai accettato”. Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island insieme alla ex Selvaggia Roma, e personal trainer, con un profilo social da oltre un milione di follower, ha deciso di aprirsi con i suoi fan e con una lunga serie di storie pubblicate sul suo account Instagram ha “confessato” il motivo del suo viaggio a Istanbul. Chiofalo è stato sottoposto a un’operazione di chirurgia plastica per un “ritocchino” al viso. Al momento non ha reso noto cosa abbia cambiato del suo corpo, ma quel che è certo, ha detto ai follower prima di sottoporsi all’intervento, è che “l’operazione cambierà evidentemente i connotati del mio viso“. “Attenzione – ha continuato il personal trainer – non mi trasformerò in un Ken ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) “Non mi sono mai accettato”., ex concorrente di Temptation Island insieme alla ex Selvaggia Roma, e personal trainer, con un profilo social da oltre un milione di follower, ha deciso di aprirsi con i suoi fan e con una lunga serie di storie pubblicate sul suo account Instagram ha “confessato” il motivo del suo viaggio aè stato sottoposto a un’operazione di chirurgia plastica per un “” al. Al momento non ha reso noto cosa abbia cambiato del suo corpo, ma quel che è certo, ha detto ai follower prima di sottoporsi all’intervento, è che “l’operazione cambieràdel mio“. “Attenzione – ha continuato il personal trainer – non mi trasformerò in un Ken ...

