Cyberpunk 2077 e le sue controversie potrebbero aprire CD Projekt RED ad una acquisizione? (Di sabato 16 gennaio 2021) Cyberpunk 2077 ha avuto un lancio problematico, ma non stiamo parlando dei tipici problemi che affliggono quasi tutti i videogiochi AAA al day one, come piccoli glitch e qualche noia facilmente risolvibile. I problemi del titolo CD Projekt non interessano solo il gioco stesso, ma anche il proprio team di sviluppo, il quale si è ritrovato nel bel mezzo di un ciclone mediatico a causa di tutte le sue precedenti dichiarazioni, fra versioni old-gen palesemente difettose ma che, a detta dei dirigenti, "funzionavano incredibilmente bene" e un lungo periodo di crunch che non ha dato i risultati sperati. Con il lancio di Cyberpunk 2077, CD Projekt ha perso molti punti ovunque: in borsa, fra gli azionisti e fra i suoi fan, risultandone indebolita su tutti i fronti. Talmente indebolita che, ... Leggi su eurogamer (Di sabato 16 gennaio 2021)ha avuto un lancio problematico, ma non stiamo parlando dei tipici problemi che affliggono quasi tutti i videogiochi AAA al day one, come piccoli glitch e qualche noia facilmente risolvibile. I problemi del titolo CDnon interessano solo il gioco stesso, ma anche il proprio team di sviluppo, il quale si è ritrovato nel bel mezzo di un ciclone mediatico a causa di tutte le sue precedenti dichiarazioni, fra versioni old-gen palesemente difettose ma che, a detta dei dirigenti, "funzionavano incredibilmente bene" e un lungo periodo di crunch che non ha dato i risultati sperati. Con il lancio di, CDha perso molti punti ovunque: in borsa, fra gli azionisti e fra i suoi fan, risultandone indebolita su tutti i fronti. Talmente indebolita che, ...

