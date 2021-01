Covid: le varianti del virus aumentano, le persone si riammalano e Pfizer fa dietro front (Di sabato 16 gennaio 2021) La campagna vaccinale in Italia è partita in salita e presto potremmo restare a corto di dosi. Intanto una nuova variante del virus preoccupa gli esperti. La campagna delle vaccinazioni anti Covid, in Italia, è partita in ritardo rispetto ad altri Paesi e la strada sembra costellata da un ostacolo dietro l’altro. L’ultimo “imprevisto” arriva L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 16 gennaio 2021) La campagna vaccinale in Italia è partita in salita e presto potremmo restare a corto di dosi. Intanto una nuova variante delpreoccupa gli esperti. La campagna delle vaccinazioni anti, in Italia, è partita in ritardo rispetto ad altri Paesi e la strada sembra costellata da un ostacolol’altro. L’ultimo “imprevisto” arriva L'articolo proviene da Leggilo.org.

fattoquotidiano : Vaccinazione anti Covid, l’immunologa Viola: “II fattore tempo è fondamentale. La pressione selettiva potrebbe far… - Agenzia_Ansa : #Covid: sviluppati i #nanoanticorpi che bloccano il #virus A partire da lama e alpaca. Funzionano anche con variant… - ApolideL : @DarkLadyMouse @MottiniPaolo È un 2% a cui si deve sommare un altro 2-3% per altre cause esterne.95% vaccinabili a… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Vaccinazione anti Covid, l’immunologa Viola: “II fattore tempo è fondamentale. La pressione selettiva potrebbe far eme… - Genartis1 : RT @UniVerona: Un test genetico sviluppato dallo spin-off #Univr 'Genartis' è in grado di rilevare la presenza di varianti associate alla f… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid varianti Covid, sviluppato un algoritmo che prevede le varianti del virus: è ispirato al linguaggio umano Il Messaggero Covid a Napoli, due positivi scoperti all'aeroporto di Capodichino di ritorno da Londra

Due persone appartenenti a uno stesso nucleo familiare provenienti da Londra e giunte ieri con un volo privato all'aeroporto di Capodichino a Napoli sono risultate positive al tampone ...

Arrivano a Napoli con volo privato da Londra: 2 sono positivi al covid

Arrivano a Napoli con volo privato da Londra: 2 sono positivi al covid Due persone appartenenti ad uno stesso nucleo familiare provenienti da Londra e giunte ieri con un volo privato all’aeroporto di ...

Due persone appartenenti a uno stesso nucleo familiare provenienti da Londra e giunte ieri con un volo privato all'aeroporto di Capodichino a Napoli sono risultate positive al tampone ...Arrivano a Napoli con volo privato da Londra: 2 sono positivi al covid Due persone appartenenti ad uno stesso nucleo familiare provenienti da Londra e giunte ieri con un volo privato all’aeroporto di ...