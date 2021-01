Coronavirus, non si ferma la scia di anziane vittime nel ravennate: nove in più rispetto a ieri (Di sabato 16 gennaio 2021) Novantadue nuovi casi di Coronavirus nel ravennate rispetto a ieri e purtroppo si registrano nove vittime. Leggi su ravennatoday (Di sabato 16 gennaio 2021) Novantadue nuovi casi dinele purtroppo si registrano

Il virus non ferma l’interesse delle produzioni da tutto il mondo a lavorare in città. A breve i ciak della fiction di Raiuno sulla pedopornografia e del reality Amazon ...

Cinque vittime a Prato, quattro nelle case di riposo

Torna a salire il numero dei morti per Covid, stabile l'aumento dei casi. Registrato un altro decesso nella Rsa Santa Caterina ...

