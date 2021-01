Conte non ha i numeri ma Scanzi dorme: “Mai con Renzi, gli antifascisti si uniscano per Conte” (Di sabato 16 gennaio 2021) “Mai, mai, mai riaccogliere Renzi. MAI”. Nelle ore in cui il premier Conte incassa il no dell’Udc e di Mastella sul fronte dei responsabili, il contianissimo Andrea Scanzi, sulla sua pagina Fb, continua a menare su Renzi, senza accorgersi che nel frattempo i Renziani stanno rientrando in gioco. E i “pontieri” del M5S e del Pd lavorano sottotraccia per cercare di far rientrare i dissidenti, visto che con i responsabili non si va da nessuna parte. E c’è chi parla anche di possibili dimissioni di Conte, prima del suo discorso alla Camera e al Senato, per formare un Conte-ter con un bel rimpasto e un riconoscimento importante ai Renziani. Scanzi e Travaglio ancora tifano per i ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 gennaio 2021) “Mai, mai, mai riaccogliere. MAI”. Nelle ore in cui il premierincassa il no dell’Udc e di Mastella sul fronte dei responsabili, il contianissimo Andrea, sulla sua pagina Fb, continua a menare su, senza accorgersi che nel frattempo iani stanno rientrando in gioco. E i “pontieri” del M5S e del Pd lavorano sottotraccia per cercare di far rientrare i dissidenti, visto che con i responsabili non si va da nessuna parte. E c’è chi parla anche di possibili dimissioni di, prima del suo discorso alla Camera e al Senato, per formare un-ter con un bel rimpasto e un riconoscimento importante aiani.e Travaglio ancora tifano per i ...

