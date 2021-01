Chi rischia di soffrire di long Covid?

Leggi su wired

(Di sabato 16 gennaio 2021) (Immagine: Getty Images)Poco più di un anno. Da tanto conosciamo il coronavirus e l’emergenza che ha portato ovunque. Tra i primi temi legati allo studio degli effetti di questo virus sconosciuto è emerso abbastanza precocemente quello sulle conseguenze: cosa accade, cosa rimane, dopo la guarigione o l’uscita dall’ospedale? Perché a volte, purtroppo, non finisce tutto con la guarigione o le dimissioni. A tornare sul tema di quello che è stato ribattezzato come, – una sindrome associata a Sars-CoV-2 con sfumature e intensità diverse – è stata in questi giorni la rivista Lancet, che ha provato a fotografare l’estensione del fenomeno, in quello presentato come lo studio più ampio e con il più duraturo follow-up sul tema (circa 6 mesi, su 1700 persone) per gli adulti con-19 dimessi dagli ospedali. Il risultato? Il 76% ...