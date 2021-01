Champions League: come vedere le partite in streaming con Mediaset, Sky e Amazon (Di sabato 16 gennaio 2021) Grandi novità per gli amanti del calcio. A partire dal 2021 potranno infatti vedere le partite della Champions League su diverse piattaforme, in tv e in streaming, con l’ingresso a sorpresa di Amazon tra i detentori dei diritti di trasmissione. La trattativa è ancora riservata, ma Mediaset sarebbe riuscita a ottenere dalla UEFA il maxi pacchetto per mandare in onda tutta la competizione, entrando in diretta competizione con Sky. Su Amazon Prime, piattaforma di streaming del colosso delle vendite online di Jeff Bezos, sarà possibile seguire in esclusiva i migliori 16 match del mercoledì e tutta la Supercoppa europea. A Sky invece sarebbero invece andati i diritti per trasmettere, sui canali a pagamento, tutti gli altri match, ovvero 121 ... Leggi su quifinanza (Di sabato 16 gennaio 2021) Grandi novità per gli amanti del calcio. A partire dal 2021 potranno infattiledellasu diverse piattaforme, in tv e in, con l’ingresso a sorpresa ditra i detentori dei diritti di trasmissione. La trattativa è ancora riservata, masarebbe riuscita a ottenere dalla UEFA il maxi pacchetto per mandare in onda tutta la competizione, entrando in diretta competizione con Sky. SuPrime, piattaforma didel colosso delle vendite online di Jeff Bezos, sarà possibile seguire in esclusiva i migliori 16 match del mercoledì e tutta la Supercoppa europea. A Sky invece sarebbero invece andati i diritti per trasmettere, sui canali a pagamento, tutti gli altri match, ovvero 121 ...

