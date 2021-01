Cagliari | fiducia a tempo per Di Francesco | c’è la tentazione Mazzarri

Leggi su calcionews24

Walterpotrebbe tornare in Serie A. Illo tiene in considerazione nel caso esonerasse Eusebio DiSecondo quanto riferito da Tuttosport, la dirigenza delsi attende un cambio di passo da parte di Eusebio Didopo cinque sconfitte consecutive. Al momento il tecnico gode delladel presidente Tommaso Giulini ma allo stessol'esonero è un'opzione da tenere in considerazione nel caso in cui la squadra non trovi continuità di risultati. Per sostituirlo potrebbe arrivare Walter, al momento libero da impegni contrattuali e valutato come un profilo di sicura esperienza viste le sue oltre 400 panchine in Serie A.