Ascoli Piceno – Accoltellato in pieno centro 56enne (Di sabato 16 gennaio 2021) Ha dato indicazioni ai soccorritori per identificare l'aggressore. Un uomo, di 56 anni, è stato ucciso ad Ascoli Piceno. La vittima originario di Salerno, è già noto alle forze di polizia. Il 56enne, trovato a terra sanguinante in centro, è stato raggiunto da diversi colpi di coltello. Inutili i soccorsi. Prima di morire ha dato indicazioni per identificare l'aggressore.

