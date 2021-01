Amici 2020, la rivalità tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini arriva alle stelle (Di sabato 16 gennaio 2021) Amci 20, scontro in diretta tra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini, interviene Maria De Filippi: ma cosa è successo tra le due? Fonte foto: web“Non avresti dovuto farlo” ha detto Lorella Cuccarini nei confronti di Alessandra Celentano, che insiste sul non voler spiegare i suoi metodi di studio. “Io escludo che tu non stimi Elena” ha detto Maria De Filippi, riferendosi allo scambio avuto dall’insegnante e dalla professionista in settimana, ma cosa è successo? Per capirlo bisogna fare un passo indietro, questa settimana gli alunni di Lorella sono stati seguiti dalla Celentano che ha avuto forse il pugno duro con i ragazzi. LEGGI ANCHE>>>Amici 20 Alessandro ricorda ... Leggi su chenews (Di sabato 16 gennaio 2021) Amci 20, scontro in diretta tra, interviene Maria De Filippi: ma cosa è successo tra le due? Fonte foto: web“Non avresti dovuto farlo” ha dettonei confronti di, che insiste sul non voler spiegare i suoi metodi di studio. “Io escludo che tu non stimi Elena” ha detto Maria De Filippi, riferendosi allo scambio avuto dall’insegnante e dalla professionista in settimana, ma cosa è successo? Per capirlo bisogna fare un passo indietro, questa settimana gli alunni disono stati seguiti dallache ha avuto forse il pugno duro con i ragazzi. LEGGI ANCHE>>>20 Alessandro ricorda ...

prelemilife2 : RT @IGiudizi: Non vedevo tutto questo talento ad Amici dal 3 aprile 2020, quando ha cantato Gaia Gozzi. Grazie Emma. Grazie Ale. Voto: graz… - IGiudizi : Non vedevo tutto questo talento ad Amici dal 3 aprile 2020, quando ha cantato Gaia Gozzi. Grazie Emma. Grazie Ale.… - marmelyr : RT @BrindusaB1: @Hakflak @Matibo11 @scastaldi9 @ampomata @Biagio960 @FedericaAnto2 @AntonellaLaTor6 @Lunablucobalto @ghegola @PasqualeTotar… - ghegola : RT @BrindusaB1: @Hakflak @Matibo11 @scastaldi9 @ampomata @Biagio960 @FedericaAnto2 @AntonellaLaTor6 @Lunablucobalto @ghegola @PasqualeTotar… - francescoreseda : @yleniaindenial Sì, esatto. C'è da notare che in generale tutti i programmi della Fascino PGT (Maurizio Costanzo Sh… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici 2020 Anticipazioni Amici 2020, puntata del 16 Gennaio: in studio la coppia del momento, che bello! SoloGossip.it Diletta Leotta, terremoto sui social: il sospetto sul flirt con Can Yaman: è una montatura?

Pioggia di critiche e insulti per Diletta Leotta, la conduttrice di Dazn, che sbeffeggia il (presunto) fidanzato Can Yaman. Mai come in questi ...

Il Parco Archeologico di Ercolano riapre da lunedì 18 gennaio

StampaVia libera al nuovo Dpcm, contenente ulteriori misure legate all’emergenza coronavirus in Italia con provvedimenti che saranno in vigore fino al 15 febbraio e che prevede la riapertura dei musei ...

Pioggia di critiche e insulti per Diletta Leotta, la conduttrice di Dazn, che sbeffeggia il (presunto) fidanzato Can Yaman. Mai come in questi ...StampaVia libera al nuovo Dpcm, contenente ulteriori misure legate all’emergenza coronavirus in Italia con provvedimenti che saranno in vigore fino al 15 febbraio e che prevede la riapertura dei musei ...