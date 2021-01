Ajax-Feyenoord (domenica, ora 16:45): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 16 gennaio 2021) Se gli ospiti dovessero vincere, si andrebbe a creare un terzetto di squadre in testa a questa Eredivisie 2020-21 dopo 17 giornate, con il PSV, anch’esso vincente sabato, quarto a punto. Tra il dire e il fare però ci sono di mezzo tante cose. Gli Amsterdammer hanno già vinto il campionato? Se guardiamo la classifica, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 16 gennaio 2021) Se gli ospiti dovessero vincere, si andrebbe a creare un terzetto di squadre in testa a questa Eredivisie 2020-21 dopo 17 giornate, con il PSV, anch’esso vincente sabato, quarto a punto. Tra il dire e il fare però ci sono di mezzo tante cose. Gli Amsterdammer hanno già vinto il campionato? Se guardiamo la classifica, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Ultime Notizie dalla rete : Ajax Feyenoord Ajax-Feyenoord (domenica, ora 16:45): formazioni, quote, pronostici Infobetting RITIRO? MACCHè, HUNTELAAR ENTRA E FA DOPPIETTA

Klaas-Jan Huntelaar ad agosto farà 38 anni, ma in campo sembra ancora un ragazzino. L’ex attaccante del Milan l’ha dimostrato ancora ...

Eredivisie, i pronostici sulla diciassettesima giornata | C’è Ajax-Feyenoord

Diciassettesima giornata di Eredivisie: ecco analisi e pronostici riguardanti Ajax-Feyenoord e tutte le altre partite in programma.

