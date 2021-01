Ad un passo da Apple, Samsung e Google Pay su app IO per il cashback di Stato: manca poco (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono molti gli italiani che si chiedono quando Apple, Samsung e Google Pay su app IO saranno supportate. Proprio le tre ben note metodologie di pagamento senza carte erano state annunciate per l’inizio del 2021 all’interno del programma di cashback di Stato. In questa prima parte di gennaio nulla è cambiato ma potremmo davvero essere ad un passo dalla svolta. Solo poche ora fa, il team di supporto Twitter dell’app IO ha chiarito che per le novità nel sistema di pagamento l’attesa non sarà ancora lunga. Per quanto sul sito del programma del cashback di Stato si parli ancora di supporto a breve per questa tipologia di tecnologie, ora abbiamo una tempistica più precisa per la prossima novità. Nel feedback riportato al termine di questo articolo si fa ... Leggi su optimagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono molti gli italiani che si chiedono quandoPay su app IO saranno supportate. Proprio le tre ben note metodologie di pagamento senza carte erano state annunciate per l’inizio del 2021 all’interno del programma didi. In questa prima parte di gennaio nulla è cambiato ma potremmo davvero essere ad undalla svolta. Solo poche ora fa, il team di supporto Twitter dell’app IO ha chiarito che per le novità nel sistema di pagamento l’attesa non sarà ancora lunga. Per quanto sul sito del programma deldisi parli ancora di supporto a breve per questa tipologia di tecnologie, ora abbiamo una tempistica più precisa per la prossima novità. Nel feedback riportato al termine di questo articolo si fa ...

AppleRTweet : RT @wordweb81: Ad un passo da #Apple, #Samsung e #Google Pay su app IO per il cashback di Stato: manca poco - wordweb81 : Ad un passo da #Apple, #Samsung e #Google Pay su app IO per il cashback di Stato: manca poco - vivixdlibyh : mi serve perchè forse passò ad apple music perchè ha i testi - louistobehappy : Se Apple Music sta solo messing with us con il profilo di Jungkook passo a Spotify ?? - Nickyrie : @domenicopanacea Può dispiacere non lo nego, ormai ero abituato a vederla nei Mac. Però si parla del ritorno al Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : passo Apple Ad un passo da Apple, Samsung e Google Pay su app IO per il cashback OptiMagazine Apple a lavoro su nuovi modelli di iMac, Mac Pro e monitor esterno

Il 2020 è stato un anno parecchio impegnativo per Apple e ci aspettiamo che il 2021 lo sarà altrettanto. Stando alle nuove indiscrezioni trapelate sul web, l'azienda starebbe pianificando di rilasciar ...

Apple Watch può aiutare nella diagnosi precoce di Covid-19: lo affermano due studi

Due studi separati hanno evidenziato come smartwatch con monitoraggio 24/7 della frequenza cardiaca possano individuare l'infezione in anticipo ...

Il 2020 è stato un anno parecchio impegnativo per Apple e ci aspettiamo che il 2021 lo sarà altrettanto. Stando alle nuove indiscrezioni trapelate sul web, l'azienda starebbe pianificando di rilasciar ...Due studi separati hanno evidenziato come smartwatch con monitoraggio 24/7 della frequenza cardiaca possano individuare l'infezione in anticipo ...