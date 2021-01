«Voglio bene a Silvio», Alba Parietti si commuove per Berlusconi: le parole che non ti aspetteresti (Di venerdì 15 gennaio 2021) «Mi ha commosso. E davvero io a Silvio Voglio bene». Sono parole toccanti e pregne di gratitudine, quelle di Alba Parietti su Berlusconi, ricoverato al Centro cardio toracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato, per quello che il suo medico curante, Alberto Zangrillo, ha spiegato essere «un problema cardiaco aritmologico». Un ricovero che lo stesso Cavaliere ha riassunto, ridimensionandolo, dicendo che si è «reso necessario solo per alcuni accertamenti poco più che di routine, impostimi dalla prudenza dei miei medici curanti». Alba Parietti su Berlusconi: parole di affetto e stima Una notizia, quella del ricovero di Berlusconi, che ha scosso Alba ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) «Mi ha commosso. E davvero io a». Sonotoccanti e pregne di gratitudine, quelle disu, ricoverato al Centro cardio toracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato, per quello che il suo medico curante, Alberto Zangrillo, ha spiegato essere «un problema cardiaco aritmologico». Un ricovero che lo stesso Cavaliere ha riassunto, ridimensionandolo, dicendo che si è «reso necessario solo per alcuni accertamenti poco più che di routine, impostimi dalla prudenza dei miei medici curanti».sudi affetto e stima Una notizia, quella del ricovero di, che ha scosso...

borghi_claudio : Se mi cancellano l'account sappiate che grazie a voi sono stati per me dieci anni unici. Grazie a tutti, vi voglio bene. - matteosalvinimi : Buona domenica, a tutti voi gli auguri di salute, felicità e fortuna che porta in dono la pigna siciliana in cerami… - LucasLeiva87 : Auguri per noi grande @OfficialSSLazio !! Te voglio bene ?????? - keirabrowin : @keirasday grazie davvero jus, ti voglio bene - claudio_cicogni : RT @azzurroneve: Perché ci sono persone speciali. Quelle a cui non rinunci. Quelle che lasciano un segno. Un ti voglio bene. Un abbraccio a… -