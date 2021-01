Viabilità Roma Regione Lazio del 15-01-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021)15 GENNAIOORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASULLA A91– FIUMICINO PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA VIA ISACCO NEWTON NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA BRACCIANENSE PER LAVORI RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA TRAGLIATELLA E VIA DELLA STAZIONE DI CESANO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA CASSIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA PERCORRENDO VIA PALOMBARESE RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA TOSCANA E VIA LAGO DI COMO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE IN VIA TIBURTINA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA SI RALLENTA IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE ...