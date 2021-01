Una coppia di anziani mette in mostra le mosse da vecchia scuola in un’esibizione indimenticabile

Leggi su virali.video

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Se la danza fa parte della vostra vita, non importa l’età. Ne sono una prova questa fenomenaledella terza età che ha voluto dare una vera lezione di stile di danza a tutti coloro che erano loro intorno. Il video è stato pubblicato sui social e ha ottenuto milioni e milioni di visualizzazioni. I protagonisti della vicenda sono Dietmar e Nellia, unatedesca che a colpi di danza ha dito che l’età è solo un numero. Laha deciso dire le proprie doti, esibendosi in una. Gli scettici spettatori non hanno esitato, sin dai primi passi dei duea tirar fuori i loro cellulari e riprendere l’intera scena. Laha iniziato a studiare danza tantissimi anni fa e dal 1970 sono felicemente sposati. Insieme hanno ...