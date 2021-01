Ultime Notizie Roma del 15-01-2021 ore 09 | 10

(Di venerdì 15 gennaio 2021)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio colloquio del presidente del consiglio Giuseppe Conte ieri pomeriggio con il capo dello Stato Sergio Mattarella al Quirinale il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto con il quale su proposta di Conte vengono Accettate le dimissioni rassegnate dalla senatrice Teresa Bellanova dalla carica di ministro delle politiche agricole alimentari e Forestali il relativo interim È stato assunto dal Presidente del Consiglio dalla professoressa Elena Bonetti dalla carica di ministro senza portafoglio dall’onorevole Ivan Scalfarotto il Presidente del Consiglio illustrato al Presidente della Repubblica la situazione politica continua la nota del Quirinale ha rappresentato la volontà di promuovere in Parlamento l’indispensabile chiarimento politico mediante comunicazioni da rendere ...

fanpage : 'Italia ridicola in Europa e nel mondo' - dellorco85 : Queste sono le notizie dal mondo delle ultime 24 ore. Altro che crisi di Governo... - fanpage : #crisidigoverno, anche Alessandro di Battista punta il dito contro Renzi - corgiallorosso : #Silvestri nel mirino delle romane - corgiallorosso : È un big-match ed è bene saperlo prima -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Fanpage.it

Per Simakan però non sarebbe del tutto finita: l’acquisto del difensore dello Strasburgo potrebbe davvero essere stato rinviato all prossima sessione di calciomercato. Leggi anche:. Appuntamento in es ...Le principali Borse europee aprono in calo l'ultima seduta della settimana che sarà caratterizzata dall'avvio della stagione degli utili negli Usa. Nei primi istanti di scambi sono i segni negativi ch ...