Skeleton | Gassner batte Dukurs a St Moritz per un centesimo Bagnis 18esimo

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 gennaio 2021) E’ arrivata la seconda sconfitta stagionale per Martinsnella sesta tappa stagionale di Coppa del mondo disputata sulla pista svizzera di St.. A trionfare per unè stato Alexanderin 2’16?85. Terzo posto per il coreano Sungbin Yun a 47 centesimi. Due gli italiani: Amedeoha chiuso la gara al diciottesimo posto con un ritardo di 2?34, mentre Pietro Drovanti non si è qualificato per la seconda manche. Ordine d’arrivomaschile Cdm St.(Svi): 1. Alexander(Ger) 2’16?85 2. Martins(Let) +0?01 3. Sungbin Yun (Kor) 0?47 4. Evgeniy Rukosuev (Rus) +0?67 5. Tomass(Let) +0?69 6. Christopher Grotheer (Ger) +0?72 7. Felix Keisinger (Ger) +0?97 8. ...