Se Conte apre ai responsabili ci asterremo | dice Renzi

AGI - "Se Conte farà un intervento come quello che ci aspettiamo, cioè di apertura a pezzi di Forza Italia, del centro o altri che vorrebbe portare dentro per sostituirci, avremo grande rispetto ma ci asterremo": lo ha detto dice Matteo Renzi intervenendo a 'Titolo Quinto' su Rai 3 in vista delle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Parlamento la settimana prossima. "Staremo nell'arena politica della Camera e del Senato lunedì e martedì, vedremo cosa farà Conte e dipende da quello che lui dirrà: noi non possiamo votare la fiducia dopo quello che è successo", ha spiegato il leader di Italia viva. Sì a una discussione senza veti Renzi non sbarra la strada a un possibile riavvicinamento con la maggioranza dicendosi ...

