Sanremo, Amadeus dimentica la pandemia: la "truffa" del pubblico all'Ariston (Di venerdì 15 gennaio 2021) Amadeus pretende il pubblico in presenza a Sanremo, ma al teatro Ariston qualcuno si "dimentica" della pandemia (websource)L'Italia è alle prese con la pandemia, la crisi di governo e… il Festival di Sanremo (qui l'elenco dei cantanti in gara). A completare il quadro arriverà (puntuale, seppur con un mese di ritardo rispetto al solito) la consueta kermesse canora dalla piccola cittadina ligure. La decisione della Rai di spostare il Festival di un mese (dal 2 al 6 marzo) serviva ad "allontanare" la pandemia, ma è evidente che lo slittamento sarà inutile. Il paese, anche tra due mesi, sarà ancora alle prese con l'emergenza. Ma evidentemente la Rai e il suo nocchiere Amadeus non ne vogliono sapere.

rtl1025 : ?? #Amadeus a #nonstopnews: 'Mai nella storia di Sanremo ci sono state 26 canzoni. Non pensate di andare a dormire p… - IlContiAndrea : #Amadeus ha confermato le date di #Sanremo2021 (2-6 marzo), lavora agli ospiti (Abba tra i desideri ma anche 'un on… - IlContiAndrea : #Amadeus 'Gli ospiti internazionali in collegamento? Ipotesi ma vorrei fare un #Sanremo2021 nazionale per dare slan… - teadibel : RT @amaricord: Amadeus dice che con 26 brani in gara non andremo a dormire prima delle due di notte come se per noi fosse un sacrificio MA… - BarbonViviana : RT @amaricord: Amadeus dice che con 26 brani in gara non andremo a dormire prima delle due di notte come se per noi fosse un sacrificio MA… -