Salerno, via di casa per comprare un cagnolino: carabinieri ritrovano due sorelline (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono state ritrovate dai carabinieri le due bimbe, di 9 e 10 anni, residenti nei pressi di Piazza San Francesco a Salerno, allontanatesi di casa per andare a comprare un cagnolino, visto che i genitori non lo avevano acquistato nonostante le numerose richieste Non riuscendoci vicino casa hanno dapprima provato a prendere un treno, quindi sono salite su un pullman convinte che le avrebbe portate allo “Zoopark” di via San Leonardo ed invece si sono ritrovate al Plaza Gallery. Nel frattempo si è attivato un dispositivo della Compagnia di Salerno con immediate attività tecniche e di ricerche, impiegando oltre 30 unità vista la tenera età delle bambine. Le bambine sono state localizzate al Centro Commerciale Plaza ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono state ritrovate daile due bimbe, di 9 e 10 anni, residenti nei pressi di Piazza San Francesco a, allontanatesi diper andare aun, visto che i genitori non lo avevano acquistato nonostante le numerose richieste Non riuscendoci vicinohanno dapprima provato a prendere un treno, quindi sono salite su un pullman convinte che le avrebbe portate allo “Zoopark” di via San Leonardo ed invece si sono ritrovate al Plaza Gallery. Nel frattempo si è attivato un dispositivo della Compagnia dicon immediate attività tecniche e di ricerche, impiegando oltre 30 unità vista la tenera età delle bambine. Le bambine sono state localizzate al Centro Commerciale Plaza ...

Weisz è il direttore del Laboratorio di analisi molecolare e genomica. «Notate modifiche nel tempo, quello comparso in Cina non c'è più»

