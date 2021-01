Ristoratori che sfidano il Dpcm a Roma: il ristorante che apre anche a cena (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ristoranti aperti a pranzo nelle zone gialle, attività che invece possono lavorare d’asporto e con consegne a domicilio nelle Regioni in fascia arancione o rossa. E’ così che dovrebbe essere (ed è) da mesi, eppure i Ristoratori, stanchi ed esasperati, hanno deciso di lanciare un’iniziativa e di restare aperti al pubblico anche a cena. “IoApro“ e la categoria sfida l’ennesimo Dpcm. Si tratta di un’iniziativa estesa in tutta Italia, dal Sud al Nord: a parlare è la stanchezza, la disperazione di chi non ce la fa più, di chi non vorrebbe chiudere la propria attività e di chi, dopo anni di sacrifici, vorrebbe solo lavorare. Farlo in sicurezza sì, ma almeno farlo. Nella Capitale, tra i ristoranti che hanno aderito all’iniziativa, c’è un ristorante-pastificio “Fuoco e Farina”, che si trova ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ristoranti aperti a pranzo nelle zone gialle, attività che invece possono lavorare d’asporto e con consegne a domicilio nelle Regioni in fascia arancione o rossa. E’ così che dovrebbe essere (ed è) da mesi, eppure i, stanchi ed esasperati, hanno deciso di lanciare un’iniziativa e di restare aperti al pubblico. “IoApro“ e la categoria sfida l’ennesimo. Si tratta di un’iniziativa estesa in tutta Italia, dal Sud al Nord: a parlare è la stzza, la disperazione di chi non ce la fa più, di chi non vorrebbe chiudere la propria attività e di chi, dopo anni di sacrifici, vorrebbe solo lavorare. Farlo in sicurezza sì, ma almeno farlo. Nella Capitale, tra i ristoranti che hanno aderito all’iniziativa, c’è un-pastificio “Fuoco e Farina”, che si trova ...

matteosalvinimi : #Salvini: La sinistra ritiene che io debba andare a processo per aver bloccato l'immigrazione clandestina. Come pos… - LegaSalvini : LA STRUGGENTE TESTIMONIANZA DI ALCUNI RISTORATORI CHE NON CE LA FANNO PIÙ, ALCUNI DEI QUALI COSTRETTI A VIVERE IN M… - AnnalisaChirico : 'Si può morire anche di fame, più delle sanzioni conta sopravvivere', lo sostengono i ristoratori della protesta Io… - cicciagatta : RT @luigivanti: Licei occupati dagli studenti, migliaia di ristoratori ed altri esercenti (ed il mio abbraccio e solidarietà va a loro)che… - RdiMilano : RT @Erich_IT5: I ristoratori che non aderiscono all'iniziativa ioapro sono consapevoli che il governo vuole fare in modo che non riaprano m… -