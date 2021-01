Questa crisi di governo non mi fa dormire: sarà colpa dei follower del premier (Di venerdì 15 gennaio 2021) di Lorenzo Giannotti Alla soglia della mezzanotte non riesco ancora a chiudere occhio. La notizia delle dimissioni delle ministre italovive mi sconquassa nel profondo, tramortito dalla depressione post-conferenza del terzetto capitanato dal Disturbatore d’Italia (copyright Financial Times), mi barcameno tra la cucina e il salotto strusciando le babbucce sul parquet scalfito dall’inesorabile passaggio del tempo. La visione delle foto degli scatoloni da trasloco della ministra Elena Bonetti fa sì che mi si formi un groppo in gola che mi preclude la regolare andatura della respirazione. E che dire sul gran discorso della ministra Teresa Bellanova… Ancora li rimugino, quei quattro minuti che il magnanimo leader le ha concesso con il noto altruismo che lo differenzia dai più. Ivan Scalfarotto l’ho sentito nominare ma non l’ho visto: sarà arrivato in ritardo ancora alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) di Lorenzo Giannotti Alla soglia della mezzanotte non riesco ancora a chiudere occhio. La notizia delle dimissioni delle ministre italovive mi sconquassa nel profondo, tramortito dalla depressione post-conferenza del terzetto capitanato dal Disturbatore d’Italia (copyright Financial Times), mi barcameno tra la cucina e il salotto strusciando le babbucce sul parquet scalfito dall’inesorabile passaggio del tempo. La visione delle foto degli scatoloni da trasloco della ministra Elena Bonetti fa sì che mi si formi un groppo in gola che mi preclude la regolare andatura della respirazione. E che dire sul gran discorso della ministra Teresa Bellanova… Ancora li rimugino, quei quattro minuti che il magnanimo leader le ha concesso con il noto altruismo che lo differenzia dai più. Ivan Scalfarotto l’ho sentito nominare ma non l’ho visto:arrivato in ritardo ancora alle ...

