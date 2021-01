Pierfilippo Capello e Andrea Bozza entrano in Withers (Di venerdì 15 gennaio 2021) , andando a rinforzare il team guidato da Luca Ferrari, Global head of sport. Si viene così a formare una practice sportiva unica in Italia per dimensioni e qualità, e certamente tra le maggiori d’Europa. L’operazione ha una portata strategica e un impatto notevole sul settore della consulenza L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) , andando a rinforzare il team guidato da Luca Ferrari, Global head of sport. Si viene così a formare una practice sportiva unica in Italia per dimensioni e qualità, e certamente tra le maggiori d’Europa. L’operazione ha una portata strategica e un impatto notevole sul settore della consulenza L'articolo

sportli26181512 : #Notizie #AndreaBozza Pierfilippo Capello e Andrea Bozza entrano in Withers: Pierfilippo Capello e Andrea Bozza ent… - CalcioFinanza : Pierfilippo Capello e Andrea Bozza entrano in Withers - legal_community : Pierfilippo Capello e Andrea Bozza entrano in Withers: nasce il 'dream-team' del diritto sportivo -… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierfilippo Capello Avv. Capello: «Decreto Crescita, il calcio attende una risposta dalla politica Calcio e Finanza