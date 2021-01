Oggi in tv, tutta la programmazione di domenica 17 gennaio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Su Rai 1 esordisce una nuova serie targata Rai Fiction con Serena Rossi nei panni du un’assistente sociale decisa a rendere Napoli un posto più bello e sicuro. Ma cos’altro ci aspetta stasera in tv? Scopriamolo insieme leggendo tutta la programmazione canale per canale. I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1 vanno in onda le prime 2 puntate di Mina Settembre. La serie, prodotta da Rai Fiction – Italian International Film e Fulvio e Paola Lucisano, è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni Un giorno di Settembre a Natale e Un telegramma da Settembre. A vestire i panni dell’assistente sociale protagonista delle vicende sarà l’attrice, cantante e conduttrice Serena Rossi. Ad accompagnarla sul set, diretto da Tiziana Aristarco, ci saranno anche Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno, Marina Confalone e molti altri attori italiani. Rai 2 ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Su Rai 1 esordisce una nuova serie targata Rai Fiction con Serena Rossi nei panni du un’assistente sociale decisa a rendere Napoli un posto più bello e sicuro. Ma cos’altro ci aspetta stasera in tv? Scopriamolo insieme leggendolacanale per canale. I programmi in onda sulla Rai Su Rai 1 vanno in onda le prime 2 puntate di Mina Settembre. La serie, prodotta da Rai Fiction – Italian International Film e Fulvio e Paola Lucisano, è liberamente tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni Un giorno di Settembre a Natale e Un telegramma da Settembre. A vestire i panni dell’assistente sociale protagonista delle vicende sarà l’attrice, cantante e conduttrice Serena Rossi. Ad accompagnarla sul set, diretto da Tiziana Aristarco, ci saranno anche Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno, Marina Confalone e molti altri attori italiani. Rai 2 ...

Capezzone : ++Oggi su @LaVeritaWeb++ Altro che “saggezza del Colle”(come dice il pool dei quirinalisti): gestione iperpolitica… - lucianonobili : La gestione del rientro a #scuola è una vergogna assoluta. Il dramma sottaciuto dei drammi di questo paese. Se un a… - sbonaccini : #Coronavirus, nel weekend io e la Giunta regionale andremo in visita nei punti #vaccini di tutta la @RegioneER : og… - kittimanda : RT @Capezzone: ++Oggi su @LaVeritaWeb++ Altro che “saggezza del Colle”(come dice il pool dei quirinalisti): gestione iperpolitica e tutta p… - intornoAlTempo : RT @Ross92081477: Te ne saresti andata per sempre #EQuellaLìEra tutta la verità a cui non ancora oggi non riesco a credere. -