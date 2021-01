Nintendo Switch ha rappresentato l'87% delle console vendute in Giappone nel 2020 (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quasi 6 milioni di console Nintendo Switch sono state vendute in Giappone lo scorso anno, con un aumento del 30% rispetto al 2019. Nintendo ha dominato il mercato, con i dispositivi Switch che rappresentano l'87% di tutte le console vendute lo scorso anno (6,85 milioni di macchine vendute complessivamente). Switch standard ha venduto 3,45 milioni di unità, mentre Switch Lite ha venduto poco più di 2 milioni di unità. La console ha venduto più di PS4, che ha piazzato poco più di 543.000 unità l'anno scorso. PS5, nel frattempo, è attualmente a quota 255.000 unità. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 gennaio 2021) Quasi 6 milioni disono stateinlo scorso anno, con un aumento del 30% rispetto al 2019.ha dominato il mercato, con i dispositiviche rappresentano l'87% di tutte lelo scorso anno (6,85 milioni di macchinecomplessivamente).standard ha venduto 3,45 milioni di unità, mentreLite ha venduto poco più di 2 milioni di unità. Laha venduto più di PS4, che ha piazzato poco più di 543.000 unità l'anno scorso. PS5, nel frattempo, è attualmente a quota 255.000 unità. Leggi altro...

NintendoItalia : Sta per succedere qualcosa di grosso! Mario e Bowser Junior uniscono le forze in un'avventura bonus completamente n… - insidetgame : Nintendo Switch e Switch Lite sono le console del Natale 2020 - zazoomblog : Nintendo Switch e Switch Lite sono le console del Natale 2020 - infoitscienza : Pokémon Diamante e Perla remake: uscita e novità per Nintendo Switch - NPlayerItalia : Meglio tardi che mai, Axiom Verge si aggiornerà con una nuova modalità -