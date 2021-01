Miopia nei bambini | in arrivo il primo occhiale intelligente che la rallenta

(Di venerdì 15 gennaio 2021): in Italia riguarda 15 milioni di adulti e circa un milione e mezzo trae adolescenti. Questi pazienti rischiano di peggiorare la loro visione da lontano, anche a causa del troppo tempo passato al chiuso e all’utilizzo smodato di pc, TV e smartphone in aumento durante i mesi di isolamento. Ne abbiamo parlato con Roberto Caputo, Direttore dell’Oftalmologia Pediatrica all’Ospedale Meyer di Firenze, e Luca Buzzonetti, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oculistica del Bambino Gesù di Roma.: 10 consigli perrla guarda le foto ...

Per rallentare la corsa della miopia, che in Italia riguarda circa un milione e mezzo tra bimbi e adolescenti, arrivano le lenti per occhiale 'intelligenti'. TOULOUSE, Francia-- (BUSINESS WIRE)--ABION ...