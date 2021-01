Mibact: lo Stadio Franchi non si può abbattere. Commisso potrebbe portare la Fiorentina a Campi Bisenzio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Responso amaro per Rocco Commisso: lo Stadio Artemio Franchi di Firenze non si può abbattere, ma si potrà intervenire sulla struttura esistente. È questa, come riporta Il Sito di Firenze, la deduzione implicita che emerge dalla relazione del ministero dei Beni culturali e le attività culturali e per il turismo arrivata oggi alla Fiorentina e al Comune di Firenze. I problemi e le possibili soluzioni Leggi su firenzepost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Responso amaro per Rocco: loArtemiodi Firenze non si può, ma si potrà intervenire sulla struttura esistente. È questa, come riporta Il Sito di Firenze, la deduzione implicita che emerge dalla relazione del ministero dei Beni culturali e le attività culturali e per il turismo arrivata oggi allae al Comune di Firenze. I problemi e le possibili soluzioni

