Lutto nel mondo del cinema | l’attrice lascia un figlio di soli 10 anni

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 15 gennaio 2021)neldel: a38è morta l'ex attrice Jessica Campbell, nota soprattutto per la commedia Election (1999), in cui aveva recitato con Reese Witherspoon. Il decesso, comunicato da sua cugina Sarah Wessling, è avvenuto lo scorso 29 dicembre a Portland, Oregon, nella casa di un parente. #FOTO A FINE ARTICOLO La causa della morte di Jessica Campbell non è stata rivelata, ma secondo quanto riferito l'attrice aveva manifestato sintomi simil-influenzali la mattina del 29 dicembre. Nella giornata di mercoledì Reese Witherspoon, protagonista di Election e prossimamente produttrice di una miniserie con Julia Roberts, ha pubblicato un tweet per ricordare la sfortunata collega. "Ho il cuore spezzato dopo aver appreso questa notizia" recita il post, visibile anche in calce alla ...