Lazio Roma 2-0 LIVE | fine primo tempo – INTERVALLO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – si gioca 3? Ritmi bassi – Le due squadre per ora non affondano ma continuano a studiarsi in cerca di spazi 5? Attacca la– Tentativo di traversone basso messo in mezzo da Ciro Immobile per Caicedo, ci arriva anche stavolta Smalling che riesce ad anticipare l’attaccante ecuadoregno ed allontana la sfera 7? Occasione per Immobile – Ci prova l’attaccante dellache dalla sinistra ...