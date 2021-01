Juventus, dalla Francia: “il colpo sensazionale non è così difficile” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Secondo il giornalista Momblano, la Juventus può mettere le mani su De Paul senza troppe difficoltà e avvicina altri due pupilli di Raiola Da ormai due stagione Rodrigo De Paul è il sogno proibito di svariati club ma il trequartista argentino dell’Udinese non ha ancora lasciato il Friuli per compiere il grande salto. Eppure le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Secondo il giornalista Momblano, lapuò mettere le mani su De Paul senza troppe difficoltà e avvicina altri due pupilli di Raiola Da ormai due stagione Rodrigo De Paul è il sogno proibito di svariati club ma il trequartista argentino dell’Udinese non ha ancora lasciato il Friuli per compiere il grande salto. Eppure le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus dalla Cristiano Ronaldo, dalla Juve al samurai supereroe: il siuuu diventa scudo energetico Corriere dello Sport.it Gallery | Derby d'Italia nel mirino!

I bianconeri si sono allenati oggi al Training Center, dove hanno proseguito la preparazione per il big match di domenica sera.

Lucca: ruba merce all’OVS, riconosciuto dalla giacca della Juve

A distanza di un paio d'anni, un giovane, in seguito al furto commesso, viene denunciato grazie a un testimone che lo riconosce da un dettaglio ...

