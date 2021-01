(Di venerdì 15 gennaio 2021)luglio agosto – In attesa di capire cosa succederà con la possibile cessione dell’– di ieri la notizia che ci sarebbero altri fondiessati al club nerazzurro (il fondo svedese EQT e quello americano Arctos) –, Suning andrà avanti nel 2020/21 e rispetterà gli impegni presi per la stagione. Questo – spiega L'articolo

FBiasin : Da quello che sono riuscito a capire #Zhang potrebbe vendere solo una quota di minoranza dell'#Inter. Oppure due qu… - capuanogio : L’#Inter ha perso in questa stagione 80 milioni causa #Covid tra incassi stadio e contratti commerciali. #Zhang ver… - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: - #Inter-#Juve, Lippi: 'Il derby dei miei figli' - #FedericaRossi: 'Vivo con il so… - ParmeshSriv : RT @CalcioFinanza: #Inter, #Zhang rassicura: gli stipendi saranno pagati - jobwithinternet : RT @CalcioFinanza: #Inter, #Zhang rassicura: gli stipendi saranno pagati -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Zhang

In casa Inter si fanno i conti delle perdite dovute alla pandemia. Somme ingenti, come spiega oggi il Corriere della Sera. "Le entrate venute meno al club di Zhang in ...Due società animate da un’antica rivalità che però hanno tanto in comune. E intanto Suning valuta la cessione del 40% del pacchetto azionario ...