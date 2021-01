Francesco De Gregori, l’artista ispirato da De Andrè e Bob Dylan (Di venerdì 15 gennaio 2021) Francesco de Gregori sarà ospite stasera dello show, condotto da Fiorella Mannoia “La musica che gira intorno“, su Rai uno. Francesco De Gregori, classe 1951, nasce a Roma e il primo debutto in palcoscenico si deve al fratello Luigi che, con il nome d’arte Ludwing, si esibisce la sera al Folkstudio. Questo diventerà la palestra artistica e musicale del cantautore romano. Al Folkstudio conosce diversi artisti e cantanti, tra cui Antonello Venditti e Giorgio Lo Cascio. Con quest’ultimo fonda un duo “Francesco e Giorgio“, interpretando canzoni di Bob Dylan e Leonard Cohen, e con il quale ottiene un’audizione con la IT di Vincenzo Micocci durante la quale canta “Signora Aquilone”. Nonostante il buon inizio, il duo si scioglie a seguito di divergenze di vedute sull’arrangiamento dei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021)desarà ospite stasera dello show, condotto da Fiorella Mannoia “La musica che gira intorno“, su Rai uno.De, classe 1951, nasce a Roma e il primo debutto in palcoscenico si deve al fratello Luigi che, con il nome d’arte Ludwing, si esibisce la sera al Folkstudio. Questo diventerà la palestra artistica e musicale del cantautore romano. Al Folkstudio conosce diversi artisti e cantanti, tra cui Antonello Venditti e Giorgio Lo Cascio. Con quest’ultimo fonda un duo “e Giorgio“, interpretando canzoni di Bobe Leonard Cohen, e con il quale ottiene un’audizione con la IT di Vincenzo Micocci durante la quale canta “Signora Aquilone”. Nonostante il buon inizio, il duo si scioglie a seguito di divergenze di vedute sull’arrangiamento dei ...

