Firenze, la protesta dei ristoratori: prima multa. Locale aperto con 30 persone a cena (Di venerdì 15 gennaio 2021) «Siamo un centinaio a Firenze, mentre in Toscana siamo circa un migliaio, e in Italia non si contano, siamo decine di migliaia». Lo ha detto Momi El Hawi , ristoratore fra i leader della protesta #... Leggi su lanazione (Di venerdì 15 gennaio 2021) «Siamo un centinaio a, mentre in Toscana siamo circa un migliaio, e in Italia non si contano, siamo decine di migliaia». Lo ha detto Momi El Hawi , ristoratore fra i leader della#...

Piccio971 : Ci vorrebbe una protesta massiccia di tutta Firenze per cambiare la situazione, spero venga organizzato qualcosa - BQuintavalli : C’ho una voglia di andare a giro in centro a Firenze a fare un protesta infinita per lo stadio - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Ristoratori divisi anche in Toscana sulle modalità di protesta previste per questa sera. Tutti concordano sulla necessit… - TgrRaiToscana : Ristoratori divisi anche in Toscana sulle modalità di protesta previste per questa sera. Tutti concordano sulla nec… - Sakurauchi_Hime : RT @SaverioDiGiulio: Questo fine settimana saremo convintamente a mangiare fuori a cena per sostenere i ristoratori che apriranno per prote… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze protesta Firenze, la protesta dei ristoratori: prima multa. Locale aperto con 30 persone a cena La Nazione Firenze, la protesta dei ristoratori: prima multa. Locale aperto con 30 persone a cena

I carabinieri fanno 400 euro di multa al titolare di un ristorante in via Baracca. "Stiamo facendo queste aperture per dare un messaggio al popolo, di rialzarsi: è l'ora di svegliarsi, tutti, e vedo c ...

Fronda ristoratori ”apriamo”, ma protesta non decolla

ROMA. – Da Pesaro a Foggia,a Verona, fino a Milano: la fronda dei ristoratori che hanno annunciato l’apertura serale nonostante i divieti, corre per l’Italia all’insegna della campagna #ioapro ma la p ...

I carabinieri fanno 400 euro di multa al titolare di un ristorante in via Baracca. "Stiamo facendo queste aperture per dare un messaggio al popolo, di rialzarsi: è l'ora di svegliarsi, tutti, e vedo c ...ROMA. – Da Pesaro a Foggia,a Verona, fino a Milano: la fronda dei ristoratori che hanno annunciato l’apertura serale nonostante i divieti, corre per l’Italia all’insegna della campagna #ioapro ma la p ...