ENEA, accordo con RINA Consulting per iniziative di trasferimento tecnologico (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – ENEA, l’Agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha stretto un accordo con RINA Consulting, società di consulenza ingegneristica del gruppo RINA, per il trasferimento di tecnologie innovative al sistema industriale e per valorizzare l’offerta di progetti e servizi avanzati sviluppati dall’Agenzia. L’accordo prevede il mutuo coinvolgimento di ENEA e RINA in iniziative di trasferimento tecnologico in ambito nazionale ed eventualmente europeo nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie finalizzate ad uno sviluppo sostenibile. L’intesa prevede anche la realizzazione di iniziative e programmi a ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) –, l’Agenzia per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha stretto uncon, società di consulenza ingegneristica del gruppo, per ildi tecnologie innovative al sistema industriale e per valorizzare l’offerta di progetti e servizi avanzati sviluppati dall’Agenzia. L’prevede il mutuo coinvolgimento diindiin ambito nazionale ed eventualmente europeo nei settori dell’energia, dell’ambiente e delle nuove tecnologie finalizzate ad uno sviluppo sostenibile. L’intesa prevede anche la realizzazione die programmi a ...

messina_oggi : (Accordo tra Enea e Rina Consulting per trasferimento tecnologico) - - princigallomich : Accordo tra Enea e Rina Consulting per trasferimento tecnologico - princigallomich : Accordo tra Enea e Rina Consulting per trasferimento tecnologico - ottopagine : Accordo Enea e Rina Consulting per trasferimento tecnologico - IlModeratoreWeb : Accordo tra Enea e Rina Consulting per trasferimento tecnologico - -

Ultime Notizie dalla rete : ENEA accordo Accordo Enea e Rina Consulting per trasferimento tecnologico Ottopagine ENEA, accordo con RINA Consulting per iniziative di trasferimento tecnologico

(Teleborsa) - ENEA, l'Agenzia per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha stretto un accordo con RINA Consulting, società di consulenza ingegneristica del gruppo RINA,..

ENEA e RINA Consulting si alleano per rafforzare il trasferimento tecnologico

ENEA e RINA Consulting, società di consulenza ingegneristica del gruppo RINA, hanno sottoscritto un accordo per il trasferimento di tecnologie innovative al sistema industriale e per valorizzare l’off ...

(Teleborsa) - ENEA, l'Agenzia per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha stretto un accordo con RINA Consulting, società di consulenza ingegneristica del gruppo RINA,..ENEA e RINA Consulting, società di consulenza ingegneristica del gruppo RINA, hanno sottoscritto un accordo per il trasferimento di tecnologie innovative al sistema industriale e per valorizzare l’off ...