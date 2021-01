Elena entra in sala prove e difende Rosa: la Celentano sbotta e reagisce malissimo (VIDEO) (Di venerdì 15 gennaio 2021) La puntata di Amici 20 andata in onda oggi su Canale 5, ci ha mostrato qualcosa che ha infiammato i social. Elena d’Amario, vedendo l’accanimento, se così si può definire, di Alessandra Celentano verso Rosa, ovviamente come ballerina, non come persona, ha deciso di far notare che forse, si stava esagerando. Le parole di Elena hanno provocato l’ira della maestra che ha anche minacciato di sbatterla fuori dalla sala prove mentre Rosa, ha trovato conforto nelle parole della ballerina professionista di Amici. La Celentano ha invece continuato a ribadire il suo punto di vista. Sui social, durante il day time, il pubblico che segue il programma, si è schierato dalla parte di Elena in parte, ammirando anche la grande educazione con la quale ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 15 gennaio 2021) La puntata di Amici 20 andata in onda oggi su Canale 5, ci ha mostrato qualcosa che ha infiammato i social.d’Amario, vedendo l’accanimento, se così si può definire, di Alessandraverso, ovviamente come ballerina, non come persona, ha deciso di far notare che forse, si stava esagerando. Le parole dihanno provocato l’ira della maestra che ha anche minacciato di sbatterla fuori dallamentre, ha trovato conforto nelle parole della ballerina professionista di Amici. Laha invece continuato a ribadire il suo punto di vista. Sui social, durante il day time, il pubblico che segue il programma, si è schierato dalla parte diin parte, ammirando anche la grande educazione con la quale ...

Unf_Tweet : - giadanajarro : Ma cosa ha ragione Elena? assiste ad una lezione in cui non c’entra nulla, ogni 3x2 difendeva Rosa. La Celentano st… - Djesybig : RT @eeeeh_boh: Dopo vent’anni di amici entra ancora gente che ancora si meraviglia che entrerà e la Celentano le massacrerà perché non sann… - valeciccos : Ecco Elena che entra a far parte del libro nero della Celentano....#Amici20 - eeeeh_boh : Dopo vent’anni di amici entra ancora gente che ancora si meraviglia che entrerà e la Celentano le massacrerà perché… -

