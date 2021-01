Diletta Leotta impone la chiusura degli account a Can Yaman: i motivi (Di venerdì 15 gennaio 2021) La storia d’amore con Diletta Leotta sta creando al popolare attore turco Can Yaman più di qualche grattacapo, dal gossip spinto ai commenti negativi dei followers: tutto questo ha spinto il prossimo protagonista di Sandokan alla limitazione e alla chiusura dei propri account social E alla fine Can Yaman ha perso la pazienza. Da qualche giorno il popolare attore turco, protagonista della fiction Daydreamer – Le Ali del sogno e prossimo a vestire i panni di Sandokan nel remake della mini serie tv del 1976, è al centro di una tempesta perfetta di gossip. La storia con Diletta Leotta Ve lo abbiamo anticipato la mattina dell’11 gennaio trovando poi le dovute conferme dai principali giornali di gossip italiani. Can Yaman ... Leggi su ck12 (Di venerdì 15 gennaio 2021) La storia d’amore consta creando al popolare attore turco Canpiù di qualche grattacapo, dal gossip spinto ai commenti negativi dei followers: tutto questo ha spinto il prossimo protagonista di Sandokan alla limitazione e alladei proprisocial E alla fine Canha perso la pazienza. Da qualche giorno il popolare attore turco, protagonista della fiction Daydreamer – Le Ali del sogno e prossimo a vestire i panni di Sandokan nel remake della mini serie tv del 1976, è al centro di una tempesta perfetta di gossip. La storia conVe lo abbiamo anticipato la mattina dell’11 gennaio trovando poi le dovute conferme dai principali giornali di gossip italiani. Can...

