Didattica a distanza | gli insegnanti non devono scusarsi | è altamente diseducativo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Quando la retorica prende il sopravvento, è il segnale che i contenuti mancano. O, se si preferisce, quando la forma occupa la maggior parte degli spazi, significa che la sostanza vive un momento di forte crisi. Lo vediamo in questi giorni con quello che sta accadendo nel mondo della scuola. Si moltiplicano le lettere aperte ai giornali diche decidono (spesso mossi da intenzioni oneste e sincere) di mettere in campo quella che a me pare soltanto retorica. Una retorica con cui questisi scusano letteralmente con gli studenti, perché la Scuola tutta li avrebbe abbandonati, lasciati soli, chiusi in casa e costretti a una forma di(quella a) impoverita, sterile se non dannosa. Intendiamoci, l’ultimo punto è vero: larappresenta ...