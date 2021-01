D’Amato | a partire da febbraio nel Lazio ci sarà certificato vaccinale

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Roma – “Da, con l’avvio della seconda fase delle vaccinazioni, piu’ che un patentino daremo il, che sara’ scaricabile sull’anagrafecon accesso attraverso Spid. Sara’ un modo per dichiarare di aver effettuato il vaccino”. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio, a margine della presentazione di Fabrizio d’Alba come nuovo direttore generale del Policlinico Umberto I di Roma. “Non e’ una novita’, anche i bambini hanno il” ha aggiunto, che sulle modalita’ d’uso, come la possibilita’ di andare nei cinema o a teatro, ha replicato: “Spettera’ al governo e al Parlamento decidere come utilizzarlo”.