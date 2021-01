Crisi di governo, Zingaretti apre a una maggioranza larga. Faraone (Iv): «Se Conte scioglie dei nodi, noi ci stiamo» (Di venerdì 15 gennaio 2021) I tempi sono ormai chiari: lunedì si vota la fiducia alla Camera e martedì al Senato. I nomi dei parlamentari necessari a salvare il Conte due, invece, no. Il chiacchiericcio dei corridoi di Palazzo Madama e Montecitorio si è spento per l’interruzione dei lavori causata dalla Crisi di governo, eppure le conversazioni si sono fatte assordanti: la trattativa si muove nelle chat su Whatsapp e attraverso la rete di chiamate imbastita per cercare i «responsabili» o i «costruttori» che dir si voglia. Il presidente del Consiglio è sicuro di farcela a raggiungere la maggioranza di 161 voti al Senato, partita più complicata della Camera dove i numeri per ottenere la fiducia sono più larghi. C’è da considerare, però, una variabile 5 stelle che, nelle ultime ore, sta allarmando i big del Movimento. Nel marasma generale, ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 gennaio 2021) I tempi sono ormai chiari: lunedì si vota la fiducia alla Camera e martedì al Senato. I nomi dei parlamentari necessari a salvare ildue, invece, no. Il chiacchiericcio dei corridoi di Palazzo Madama e Montecitorio si è spento per l’interruzione dei lavori causata dalladi, eppure le conversazioni si sono fatte assordanti: la trattativa si muove nelle chat su Whatsapp e attraverso la rete di chiamate imbastita per cercare i «responsabili» o i «costruttori» che dir si voglia. Il presidente del Consiglio è sicuro di farcela a raggiungere ladi 161 voti al Senato, partita più complicata della Camera dove i numeri per ottenere la fiducia sono più larghi. C’è da considerare, però, una variabile 5 stelle che, nelle ultime ore, sta allarmando i big del Movimento. Nel marasma generale, ...

