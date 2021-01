Concorsi Pubblici con DPCM 14 gennaio 2021: cosa cambia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Con il DPCM 14 gennaio 2021 continua la sospensione dei Concorsi Pubblici e degli esami di abilitazione fino a marzo. Rimane il via libera, invece, per le selezioni gestite con strumenti informatici e su basi curriculari, nonchè per il personale sanitario e per la protezione civile. Dal 15 febbraio potranno essere svolte le prove dei Concorsi banditi a patto che i candidati siano suddivisi in gruppi di 30 ciascuno. Questa disposizione si applica per le prove preselettive, scritte e orali. Vediamo in dettaglio le ultime disposizioni. Ripresa Concorsi Pubblici: tempistiche, vincoli e possibili scenari a gennaio 2021 Concorsi Pubblici con DPCM 3 novembre: ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Con il14continua la sospensione deie degli esami di abilitazione fino a marzo. Rimane il via libera, invece, per le selezioni gestite con strumenti informatici e su basi curriculari, nonchè per il personale sanitario e per la protezione civile. Dal 15 febbraio potranno essere svolte le prove deibanditi a patto che i candidati siano suddivisi in gruppi di 30 ciascuno. Questa disposizione si applica per le prove preselettive, scritte e orali. Vediamo in dettaglio le ultime disposizioni. Ripresa: tempistiche, vincoli e possibili scenari acon3 novembre: ...

DadoneFabiana : Sono molto soddisfatta della ripresa, sebbene con sessioni ridotte, dei concorsi pubblici in tutta Italia. Ho fort… - lolli_bu : Come se poi per fare i concorsi pubblici ci vogliano due giorni, fa proprio ridere - PaleolitiKa : CONCORSI PUBBLICI: SI RIPARTE!! - simonechiarelli : I concorsi pubblici dal 15 gennaio fra possibilità e divieti (16/01/2021) - concorsando_it : ?? RIPARTONO I CONCORSI PUBBLICI ?? Il nuovo DPCM di Gennaio dispone la ripresa delle prove selettive dei Concorsi…

Concorsi pubblici: restano sospesi dal 16 gennaio. Ecco fino a quando

