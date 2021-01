Can Yaman esplode contro le fan: il duro gesto non passa inosservato (Di venerdì 15 gennaio 2021) Can Yaman non ha più intenzione di tollerare i commenti delle sue fan sulla sua conoscenza con Diletta Leotta, che non approvano questa unione, ed ha preso una dura decisione. Can Yaman è uno degli attori più amati del piccolo schermo degli italiani. Il segreto del suo successo non è così difficile visto che oltre L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 15 gennaio 2021) Cannon ha più intenzione di tollerare i commenti delle sue fan sulla sua conoscenza con Diletta Leotta, che non approvano questa unione, ed ha preso una dura decisione. Canè uno degli attori più amati del piccolo schermo degli italiani. Il segreto del suo successo non è così difficile visto che oltre L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

rtl1025 : ?? #CanYaman protagonista del nuovo spot #DeCecco ha mandato in tilt le tendenze ?? - VanityFairIt : #CanYaman è l'uomo del momento. Siete d'accordo? - Agenzia_Ansa : Auguri a Kabir Bedi, 75 anni per la tigre di Mompracem Conquistò l'Italia con #Sandokan. Si prepara remake con Can… - AnitaRus3 : RT @CanYamanBushido: Sto leggendo pagine CanDem che ipocritamente sostengono di aver supportato Can Yaman esclusivamente per la sua carrier… - _bloodsangel : RT @perchetendenza: 'Can Yaman': Perché dopo essere stato paparazzato in compagnia di Diletta Leotta l'attore turco ha disattivato il propr… -