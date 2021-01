Bug di Windows 10 danneggia il disco rigido con un’icona | fix in arrivo

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Per quanto molto apprezzato e pure in continua mutazione,10 è stato pure ampiamente criticato per i tanti bug presenti. E che negli ultimi mesi si sono andati ad alternare sui nostri schermi tra evidenti criticità e tempestivi fix da parte dei tecnici di “mamma” Microsoft. Non dovrebbe allora stupire che in data odierna, 15 gennaio 2021, sia emerso un nuovo e assai particolare “baco” per l’OS proprietario del colosso di Redmond. Più nello specifico, stando a quanto si legge sulle pagine del portale The Verge – potete verificare anche voi in prima persona collegandovi subito a questo indirizzo -, il nuovo bug di10 – a quanto pare precedentemente sottovalutato dai vertici della “grande M” – va ad intaccare iladdirittura guardando semplicemente. La scoperta è ...