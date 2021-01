Battle.net di Blizzard migliora con il nuovo aggiornamento in arrivo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il launcher di Blizzard, Battle.net, ha ricevuto un grande aggiornamento che dovrebbe rendere la navigazione nella vostra libreria un po' più semplice. Blizzard ha testato le modifiche 2.0 di Battle.net sul suo server beta e ora sono disponibili per tutti (in alcune regioni). Ci sono cinque grandi cambiamenti che puntano a migliorare l'uso quotidiano del programma di avvio, secondo il comunicato stampa: La patch sarà disponibile prima in Nord America per testare la stabilità del programma di avvio. Se tutto andrà come previsto, più account riceveranno l'aggiornamento nelle prossime settimane, compresi i giocatori di altre regioni. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il launcher di.net, ha ricevuto un grandeche dovrebbe rendere la navigazione nella vostra libreria un po' più semplice.ha testato le modifiche 2.0 di.net sul suo server beta e ora sono disponibili per tutti (in alcune regioni). Ci sono cinque grandi cambiamenti che puntano are l'uso quotidiano del programma di avvio, secondo il comunicato stampa: La patch sarà disponibile prima in Nord America per testare la stabilità del programma di avvio. Se tutto andrà come previsto, più account riceveranno l'nelle prossime settimane, compresi i giocatori di altre regioni. Leggi altro...

