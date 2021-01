Aggredisce il proprietario di un locale | poi picchia e ferisce i poliziotti intervenuti | arrestato 62enne

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Arresto a Trastevere, in vicolo di San Francesco a Ripa, intorno alle 18:30 di ieri, giovedì 14 gennaio. Un uomo di origini tedesche del ’62 (59 anni) ha aggredito ildi unper futili motivi. Sul posto sono subito intervenute due pattuglie del Commissariato Trastevere. L’uomo però ha opposto resistenza aie li ha aggrediti brutalmente, ferendo alcuni agenti. L’uomo è statoper resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. su Il Corriere della Città.

