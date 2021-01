Vede Carabinieri e getta droga sotto un’auto, arrestato 31enne (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 31enne originario di Genzano di Roma con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina, nel corso di uno dei quotidiani servizi perlustrativi finalizzati alla prevenzione dei reati svolto nella zona litoranea, i Carabinieri della Stazione di Torvajanica hanno notato un giovane, gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, camminare con un’insolita premura sul lungomare, portando con se’ una busta di plastica. Alla vista dei militari, il giovane ha tentato maldestramente di disfarsi del sacchetto, gettandolo sotto un’autovettura in sosta. Quel gesto, suo malgrado, non e’ sfuggito ai Carabinieri che lo hanno immediatamente fermato recuperando la ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – Idella Compagnia di Pomezia hannounoriginario di Genzano di Roma con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina, nel corso di uno dei quotidiani servizi perlustrativi finalizzati alla prevenzione dei reati svolto nella zona litoranea, idella Stazione di Torvajanica hanno notato un giovane, gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, camminare con un’insolita premura sul lungomare, portando con se’ una busta di plastica. Alla vista dei militari, il giovane ha tentato maldestramente di disfarsi del sacchetto,ndolovettura in sosta. Quel gesto, suo malgrado, non e’ sfuggito aiche lo hanno immediatamente fermato recuperando la ...

zazoomblog : Torvaianica: 31enne vede i Carabinieri e tenta di disfarsi della droga gettandola sotto un’auto - #Torvaianica:… - CorriereCitta : Torvaianica: 31enne vede i Carabinieri e tenta di disfarsi della droga gettandola sotto un’auto - Vittori20214559 : @_Carabinieri_ Faccio i miei complimenti all'arma dei carabinieri, confermando tutto ciò che si vede in quelle imma… - NaneGiovanni : @doluccia16 Buongiorno... chi è?.. cos’è?.. un fantasma?...aaahhh deve essere quello che si vede in foto nelle case… - MaxRibaudo : @marina93714637 @Frenkcek Per la LEGGE si, e lo dice la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite penali,… -

Ultime Notizie dalla rete : Vede Carabinieri Vede Carabinieri e getta droga sotto un'auto, arrestato 31enne RomaDailyNews Operaio muore folgorato dopo 10 giorni in ospedale. Stava lavorando in un capannone

L'anno 2021 si apre subito con un incidente mortale sul posto di lavoro che vede come vittima un operaio vicentino, deceduto una decina dopo essere ...

Torvaianica: 31enne vede i Carabinieri e tenta di disfarsi della droga gettandola sotto un’auto

Ha cercato di disfarsi della droga gettandola sotto un’auto in sosta. Ma è per questo che stamattina i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 31enne originario di Genzano di Roma co ...

L'anno 2021 si apre subito con un incidente mortale sul posto di lavoro che vede come vittima un operaio vicentino, deceduto una decina dopo essere ...Ha cercato di disfarsi della droga gettandola sotto un’auto in sosta. Ma è per questo che stamattina i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un 31enne originario di Genzano di Roma co ...