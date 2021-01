Uomini e Donne, Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione in ospedale: piccolo incidente per il figlio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ne hanno fatta di strada da quel giorno in cui si sono scelti nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. I due adesso vivono a Milano, città capace di offrire più opportunità lavorative, e sono genitori del piccolo Domenico, detto Dodo. Proprio Dodo è stato vittima di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021)ne hanno fatta di strada da quel giorno in cui si sono scelti nel dating show di Maria De Filippi,. I due adesso vivono a Milano, città capace di offrire più opportunità lavorative, e sono genitori delDomenico, detto Dodo. Proprio Dodo è stato vittima di L'articolo

matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Salvini: diamo voce a #Ioapro. Si parte venerdì. Tam tam sui social. 'Non è contro nessuno, non è di fuori… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - mywolf8_ : @senzapensieri2 Ma è per le donne o per gli uomini...?????? Buongiorno anima bella...???? - filidifumetto : RT @Robi9915: Ogni cazzo di mattina, quando salgo in macchina e vedo quella cazzo di temperatura a -4, penso a tutti gli uomini le donne, i… -