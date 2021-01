Sonia Lorenzini dopo il GF Vip: le “strategie” di Rosalinda Cannavò e Pierpaolo Pretelli e il pronostico vincitore (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sonia Lorenzini intervistata da ComingSoon, ha parlato del suo percorso della Casa del Grande Fratello Vip, dicendo la sua in merito al rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, svelando la base della loro amicizia, più “debole” rispetto a ciò che si vede fuori. Sonia Lorenzini: “Rosalinda è stratega, Pierpaolo Pretelli? Qualcosa non mi torna…”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 14 gennaio 2021)intervistata da ComingSoon, ha parlato del suo percorso della Casa del Grande Fratello Vip, dicendo la sua in merito al rapporto trae Dayane Mello, svelando la base della loro amicizia, più “debole” rispetto a ciò che si vede fuori.: “è stratega,? Qualcosa non mi torna…”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

