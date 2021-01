Soluzioni Cruciverba del 14 01 21 Tutte le definizioni

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Se state cercando ledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e avrete la fortuna di ritrovarvi con un cervello più allenato e una mente più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Non indugiamo oltre e vediamo ledeidel giorno 14/01/21: Didascalie in sovrimpressione 11 lettere: Sottotitoli E metallica o cartacea 6 lettere: Moneta Ex capitale della birmania 7 lettere: Rangoon Non è stabile 6 lettere: Dimora Opera in poesia 9 lettere: Palinodia Può mettere in ginocchio un intero paese 17 lettere: Sciopero generale Finiscono qua ledeidel 14/01/21. Se notate qualche errore non esitate a ...